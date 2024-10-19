محافظ الإسماعيلية لـ فيتو: تدشين مبادرة جديدة لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل (فيديو)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الهدف من إطلاق مبادرة أهل الإسماعيلية التدريب من أجل التشغيل، هو خلق عامل مدرب يمتلك كافة المهارات التي تؤهله إلى سوق العمل الداخلي والخارجي.

مراكز التدريب بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح أن ذلك من خلال الفرص التدريبية المتاحة بمراكز التدريب في المحافظة.

اللواء أكرم محمد جلال خلال تصريحاته، فيتو

القضاء على البطالة في الإسماعيلية

وأشار جلال خلال تصريحاته، إلى أن التركيز على تأهيل الشباب لسوق العمل يساهم وبشكل كبير في القضاء على البطالة، والتي تعاني منها المحافظة منذ عشرات السنين بسبب ثقافات موروثة، ويجب تغيرها في الوقت الحالى.

اللواء أكرم محمد جلال خلال تصريحاته، فيتو

المستهدف من المبادرة

وأضاف أن طلاب وخريجي مدارس التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية كثر ولذلك ترغب المحافظة في توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بعد ثقلهم بالمهارات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، وهذا هدف المبادرة الممتد لمدة 6 سنوات.

مبادرة أهل الإسماعيلية تحصل على دعم من كافة الوزارات

وأوضح محافظ الإسماعيلية،أن المبادرة حصلت على دعم كبير من مختلف الوزارات وبخاصة وإنه تم اعدادها بالتعاون مع مختلف المديريات الخدمية، منها مديرية العمل والتضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم.

ولفت محافظ الإسماعيلية، إلى أن روافد تلك المبادرة وثمارها من الشباب المؤهلين سوف يحظون بالحصول على وظائف في مختلف المصانع والشركات التي تطلب الكوادر المدربة.

وكان قد شهد كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد جبران وزير العمل، فعاليات اليوم التعريفي لمبادرة جسور لدعم التعليم الفني، والذى أقيم فعالياته، اليوم السبت بمسرح مدرسة التكنولوجيا.

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