الإسماعيلية تستقبل الوحدات المتنقلة لمديرية العمل لبدء دورات التدريب من أجل التشغيل (صور)
شهدت باحة مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، انطلاق أولى فعاليات دورات تعليم اللغة الإنجليزية المجانية للتأهيل لسوق العمل.
والتي تقام تحت رعاية محمد جبران وزير العمل واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية العمل بالإسماعيلية.
تفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل
يأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة أهل الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل"، ومبادرة" بداية للتنمية البشرية" حيث تستهدف المبادرتين تحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري.
تقديم خدمات وأنشطة متنوعة
وذلك من خلال تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.
تعظيم الاستفادة من المواد المتاحة
كما تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا؛ لتعزيز المهارات البشرية والحرف الأكثر طلبًا في سوق العمل.
تدريب اللغة الإنجليزية
وضمن فعاليات المبادرة تم استقبال طلبة مدارس التمريض، ومستفيدي دار الرحمة، في أولى أيام تدريب اللغة الإنجليزية بالوحدات المتنقلة للتدريب المهني لوزارة العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.
والجدير بالذكر، أنه سيتم البدء في دورات تعليم صيانة المحمول غدًا الثلاثاء الموافق ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٤.
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