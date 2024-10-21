مدير أوقاف الإسماعيلية يكلف بتكثيف المرور على المساجد (صور)

عقد الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية اجتماعا طارئا لمدير إدارة أوقاف القصاصين الشيخ محمود السيد داود ومفتشي الإدارة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من الشيخ السيد عطية مدير الإدارات، والدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.

الهدف من عقد الاجتماع

ويهدف الاجتماع إلى عرض ما أسفر عنه المرور المفاجئ من على مساجد الإدارة يوم الجمعة، وذلك لتلافي السلبيات والوقوف على الإيجابيات وإظهارها.



جانب من الاجتماع،فيتو

توجيهات عاجلة لمديرى الإدارات والمفتشين

وأكد مدير مديرية الأوقاف، خلال الاجتماع على تكثيف المرور على أرض الواقع على جميع المساجد بالإدارة حسب خطوط سير المفتشين، ومتابعة جميع الأئمة والعمال بالمساجد وتكثيف الأنشطة الدعوية بما يحقق النهوض بالعمل الدعوي والإداري بالمساجد.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

والاهتمام المشدد بتعليمات الوزارة فيما يخص خطبة الجمعة وخاصة الزي والموضوع ونظافة المساجد وتهيئتها بالاضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من حيث تكريم المتميزين من الأئمة والمؤذنين والعمال ومحاسبة المقصرين من خلال تقرير الأداء لكل منهم.

ووجه العطيفي، مدير الإدارات ومدير الدعوة بمتابعة ما تم في الاجتماع وإعداد تقرير دوري بذلك لعرضه على فضيلته لاتخاذ اللازم.



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