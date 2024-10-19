السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر ونفق الثلاثيني (صور)

جامب من الجولة، فيتو
جامب من الجولة، فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر أمام حركة السيارات بحي أول مدينة الإسماعيلية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب الجريلات الخاصة بشبكة صرف مياه الأمطار داخل النفق.

إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين في الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعلن تدشين مبادرة جديدة للتدريب من أجل التشغيل (صور)

 

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو

تفقد أعمال فتح وتطوير شارع مصر 

وتفقَّد "أكرم" أعمال إعادة فتح وتطوير شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.  

جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو

تغيرات شبكات الصرف الصحي 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تغيير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشارع، وخطوط الكهرباء والاتصالات، بجانب الانتهاء بشكل تام من إنارة الشارع عقب تركيب بلاط الإنترلوك، إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل الأرصفة بالإنترلوك ودهان البلدورات، والانتهاء من التشطيبات النهائية؛ لفتح الشارع أمام حركة السيارات مرة أخرى.

جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو
جامب من الجولة،فيتو

أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الثلاثيني 

ثم تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الثلاثيني، حيث تم تخطيط وتجميل ودهان الطريق داخل نفق الثلاثيني، وعمل مطبات وهمية؛ تهدف لتهدئة السرعة بمدخل النفق من الجهتين. 

بجانب تخطيط النفق والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، بعد الانتهاء من أعمال تركيب الجريلات الخاصة بشبكة صرف مياه الأمطار داخل النفق؛ حفاظًا على الأرواح. 

نفق الثلاثيني،فيتو
نفق الثلاثيني،فيتو
نفق الثلاثيني،فيتو
نفق الثلاثيني،فيتو

محافظ الإسماعيلية يلتقى بعدد من المواطنين 

وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لطلباتهم وشكواهم، ووعد بتلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة. 

 

إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بالإسماعيلية 

وأكد على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، ومكانه حي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم  التجاري، مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة، من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية نفق الثلاثيني شارع مصر إعادة فتح شارع مصر بالإسماعيلية

مواد متعلقة

إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين في الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعلن تدشين مبادرة جديدة للتدريب من أجل التشغيل (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير العمل ورئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا

محافظ الإسماعيلية ووزير العمل يشهدان مبادرة جسور لدعم التعليم الفنى (صور )

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية