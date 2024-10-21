سماع دوي انفجار في تل أبيب، وتحذير من تعرض ميناء حيفا لهجوم صاروخي

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في تل أبيب الكبرى، دون أن تدوى صافرات الإنذار.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، إن عمال ميناء حيفا تلقوا رسائل باختراق منظومات الميناء، وإنه سيتعرض لهجوم صاروخي.

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت فى وقت اليوم الإثنين، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب “بن جوريون” لأسباب أمنية.



حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

بدوره، أكد حزب الله اللبناني، في بيان، أنه قصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله ، إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.