الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يبدأ التصعيد ضد الرئيس الفرنسي بعد قرار منع مشاركة الشركات الإسرائيلية بمعرض "يورونافال"

ماكرون
ماكرون

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّه كلف وزارته ببدء خطوات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال" للأسلحة المقرّر عقده في باريس الشهر المقبل.

وقال كاتس: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية، أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة.. وأحثّ الرئيس ماكرون على إلغائها كليًا".

وذكرت شركة "يورونافال" الجهة المنظّمة للمعرض، الذي يُقام بين 4 و7 نوفمبر المقبل، أنّ الحكومة الفرنسية أبلغتها بمنع الوفود الإسرائيلية من إقامة منصّات أو عرض معدات في المعرض، لكنّ سيُسمح لها بالحضور.

وأضافت الشركة في بيان، أنّ قرار المنع سيؤثر على 7 شركات إسرائيلية.

انتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان في الآونة الأخيرة

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ تل أبيب سترفع القضية أمام المحاكم الفرنسية بسبب ما أسماه "التمييز غير القانوني من قبل ماكرون" الذي تزايد انتقاده للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان في الآونة الأخيرة.

وأثار الرئيس الفرنسي غضب إسرائيل بسبب دعوته لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما انتقد إسرائيل لإطلاقها النار على قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

واليوم الإثنين، جدّد ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وندّد مرة أخرى بالهجوم الإسرائيلي على مواقع "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

إجراءات الاحتلال ضد قوات "اليونيفيل"

ونقل الإليزيه عن ماكرون قوله في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنّ الأمم المتحدة يجب أن تمارس "دورها كاملًا" في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة المدنيين إلى منازلهم، منددًا بإجراءات إسرائيل ضد قوات "اليونيفيل".

وطلب ماكرون من نتنياهو الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين، والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن في لبنان.

وبشأن الوضع في غزة، رأى ماكرون أنّ استشهاد زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار يجب أن يُشكّل "فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة"، على حد تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الرئيس الفرنسي وزير الخارجية الإسرائيلي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باريس الشركات الاسرائيلية

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية