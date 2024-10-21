وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، إن حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا لاعتدائه على سكان الشمال وإطلاقه الصواريخ نحو إسرائيل.

إسرائيل تتوعد حزب الله

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي:" سنستمر في ضرب وكيل إيران حتى ينهار، في إشارة إلى الحزب اللبناني".

وفي السياق ذاته كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهاء الحرب في لبنان فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكستين سيزور بيروت اليوم الاثنين.

شروط إسرائيل لوقف الحرب في لبنان

وكشف موقع أكسيوس الإخباري أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان، ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

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