الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

 

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

من جانبه، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

 

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا 

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.

وفي سياق آخر  ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أن  حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

 

غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بالبقاع شرقي لبنان

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

 

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