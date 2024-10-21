توقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب لأسباب أمنية    

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب (بن جوريون) لأسباب أمنية.

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

بدوره، أكد حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.