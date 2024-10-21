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رياضة

اتحاد الكرة ينفي طلب الزمالك حكام أجانب لنهائي السوبر المصري

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

السوبر المصري، أكد مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري أن نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، في اللقاء المحدد له مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة لا يتعامل مع التصريحات التليفزيونية لمسئولي الأندية، أو المواقع الإخبارية، ولكن هناك ألية تعلمها الأندية للتعامل مع الاتحاد مثل الخطابات الرسمية، مشددا على أن نادي الزمالك لم يخاطبنا حتى ألان بشكل رسمي لتعيين حكام أجانب لمباراة نهائي السوبر المصري بالإمارات 

وشدد المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يؤكد على ثقته الكبيرة في كفاءة الحكام المصريين، وقد نجحوا في إدارة مباراتي الدوري نصف النهائي بالسوبر، كما أن حكام مصر بخير بعد الأداء الجيد الذي قدموه في المحافل الدولية خلال الفترة الماضية لاسيما في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

 وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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