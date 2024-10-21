خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

يعقد مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، اجتماعا لإصدار قرار حاسم بشأن أزمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعمر جابر، على خلفية الأزمة التي حدثت في استاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات لحل أزمة ثلاثي الزمالك، بعد مثولهم للتحقيق أمام نيابة أبوظبي وخروجهم بكفالة قدرها 600 ألف درهم.

واستقرت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، والتي تضم جميع الأطراف اتحاد الكرة والشركة الراعية ومجلس أبو ظبي الرياضي، على إصدار قرار حاسم باستبعاد الثلاثي من مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تقام يوم الخميس المقبل.

جاء الاستقرار على قرار اللجنة المنظمة بعد الإطلاع على تقرير مراقب المباراة وبعض الصور والفيديوهات للواقعة، ويحضر الاجتماع كلا من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو مجلس الجبلاية ومسئولي الشركة الراعية ومسئولي مجلس أبو ظبي.



أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر اليوم للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وعلمت فيتو أن الثلاثي خرج من نيابة أبو ظبي بكفالة قدرها 200 ألف درهم لكل لاعب.

كما علمت فيتو أن هناك نية لعدم استخراج تأشيرة الإمارات للثلاثي ومنعهم من دخول الإمارات لما صدر منهم عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وجاء ذلك بعد تقدم اداري ببلاغ اليوم ضد الثلاثي.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهما لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد الاداريين للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.