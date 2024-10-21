السفارة المصرية تكرم أبناء الشهداء الكويتيين المشاركين في حرب أكتوبر 73

كرمت السفارة المصرية في الكويت ممثلة بالملحقية العسكرية أبناء الشهداء الكويتيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر ٧٣، كما قامت بتكريم شخصيات اقتصادية على رأسها رئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد أحمد بوخمسين الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذا التكريم في الذكرى الـ ٥١ لحرب العبور، متمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار.



وقال إن شهر أكتوبر هو شهر البطولات والانتصارات في المعارك التي خاضها العرب من أجل تحرير الأراضي، فقد شهد بذلك بطولات كبيرة فضلا عن استرجاع الأراضي المصرية التي احتلت في عام ١٩٦٧.



وأشار إلى أنه في الـ٧ من أكتوبر من العام الماضي قامت المقاومة الفلسطينية ببطولات ولا تزال مستمرة، متمنيا أن يأتي أكتوبر من العام المقبل وفلسطين محررة.



وأشاد بموقف الكويت الداعم والمؤازر للمستضعفين وعلى رأسهم الفلسطينيون الذين يعانون من الاحتلال، منوها إلى أن الموقف الرسمي الكويتي يتسق مع الموقف الشعبي، ولافتا إلى أن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لم يحيدا عن النهج الكويتي، متمنيا لسموهما دوام الصحة وطول العمر.



ويأتي تكريم السيد جواد بوخمسين لما بذله ويبذله على الدوام من جهود في تعزيز العلاقات المصرية الكويتية وحرصه على دعم كل مامن شأنه تطوير هذه العلاقات الأخوية.