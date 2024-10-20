في اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، طرق علاجها وأسباب الإصابة بها

تحيي دول العالم في ٢٠ أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام للتوعية بأعراض الإصابة بهشاشة العظام، وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها.

اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام 2024

ومرض هشاشة العظام هي حالة تسبب ضعف العظام وظهور المسامات فيها، وعند الإصابة بهشاشة العظام يعيد الجسم امتصاص المزيد من أنسجة العظام وينتج كمية أقل لتحل محلها، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام.

اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام 2024

وقد لا يدرك المريض أنه مصاب بهشاشة العظام حتى يصاب بكسر حيث تزيد الإصابة بمرض هشاشة العظام من خطر الإصابة بالكسور، وغالبا تحدث الكسور في الورك أو الرسغين أو فقرات العمود الفقري للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

إذا حدث كسر في فقرات العمود الفقري، فقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في وضعية الجسم، وانحناء العمود الفقري.

متي يجب اللجوء للطبيب؟

يمكن أن يشير الانزعاج الشديد في أي من الأماكن الشائعة لتلف العظام بسبب هشاشة العظام إلى كسر غير متوقع أو غير محدد.

ويساعد علاج هشاشة العظام على إبطاء أو منع تطور هشاشة العظام وكذلك الحفاظ على كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام.



كما يعمل العلاج على منع الكسور وتقليل الألم وتعظيم قدرة الشخص على الاستمرار في حياته اليومية.



هشاشة العظام، فيتو

يمكن للأشخاص المعرضين لخطر هشاشة العظام والكسور استخدام تدابير نمط الحياة الوقائية والمكملات الغذائية وبعض الأدوية لتحقيق هذه الأهداف.

العلاج الدوائي لهشاشة العظام

الأدوية التي يمكن أن تساعد في منع وعلاج هشاشة العظام تشمل:

البيسفوسفونات: وهي أدوية مضادة للامتصاص تبطئ فقدان العظام وتقلل من خطر تعرض الشخص للكسور.

مضادات هرمون الاستروجين أو مضادات هرمون الاستروجين وتساعد هذه الأدوية في تقليل خطر كسور العمود الفقري لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

الكالسيتونين ويساعد هذا في منع كسور العمود الفقري لدى الأشخاص بعد انقطاع الطمث ويمكن أن يساعد في ضبط الألم بعد الكسر.



الأسباب وعوامل الخطر لمرض هشاشة العظام

لقد حدد الأطباء العديد من عوامل الخطر لهشاشة العظام.

كبر السن

يمتص الجسم باستمرار أنسجة العظام القديمة ويولد عظامًا جديدة للحفاظ على كثافة العظام وقوتها وسلامة البنية.

تصل كثافة العظام إلى ذروتها عندما يكون الشخص في أواخر العشرينات من عمره، وتبدأ في الضعف في حوالي سن 35 عامًا. ومع تقدم الشخص في العمر، تنهار العظام بشكل أسرع من إعادة بنائها.

هشاشة العظام تصيب الإناث أكثر من الذكور

يمكن أن تؤثر على كل من الذكور والإناث، ولكن من المرجح أن تحدث عند الإناث بعد انقطاع الطمث بسبب الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين، والذي يحمي عادة من هشاشة العظام.

هشاشة العظام، فيتو

العمر: تزداد المخاطر بعد منتصف الثلاثينيات وخاصة بعد انقطاع الطمث.

انخفاض الهرمونات الجنسية: يؤكد الأطباء أن انخفاض مستويات هرمون الأستروجين يجعل من الصعب تجديد العظام.



العوامل الوراثية: وجود أحد أفراد الأسرة المقربين الذي تم تشخيصه بكسر الورك أو هشاشة العظام يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.