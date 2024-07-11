أعراض وأسباب هشاشة العظام في الركبة

يحدث التهاب مفاصل الركبة عندما ينهار الغضروف الموجود في المفصل، وعندما يحدث هذا، تحتك العظام الموجودة فيها ببعضها، مما يتسبب في احتكاك يجعل الركبة مؤلمة أو تتصلب أو تتورم.

ولا يمكن علاج التهاب المفاصل العظمي في الركبة ولكن هناك علاجات يمكن أن تخفف الأعراض وتبطئ تقدم الحالة، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

ما الذي يسبب هشاشة العظام في الركبة؟

يحدث التهاب مفاصل الركبة عندما يتآكل غضروف مفصل الركبة أو يتضرر، الغضروف المفصلي عبارة عن نسيج مطاطي قوي موجود في أطراف العظام ويتيح الانحناء والتحرك، ويمتص الغضروف الهلالي الصدمة الناتجة عن الضغط على الركبة.

يمكن أن يتآكل أو يتلف غضروف مفصل الركبة إذا:

زيادة الوزن، إذا كان مؤشر كتلة جسم (BMI) الشخص يبلغ 30 أو أكثر، فأنه أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي في الركبة سبع مرات أكثر من شخص لديه مؤشر كتلة الجسم أقل.

أصيبت الركبة أو تعرض الشخص لإصابة قديمة في الركبة.

وضع ضغط على الركبة أثناء العمل أو أثناء ممارسة الرياضة.

ورثة ميلًا للإصابة بهشاشة العظام في الركبة.

عظام أو مفاصل ملتوية، مثل تعرضك لضربة في الركبتين.

ما هي أعراض هشاشة العظام في الركبة؟

الألم هو العرض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل العظمي في الركبة، وقد تؤلم الركبة عند تحريكها، أو حتى عندما يكون الشخص جالسًا ساكنًا، والأعراض الأخرى هي:

تصلب الركبة، خاصة عند النهوض لأول مرة أو عند الجلوس لفترة طويلة.

تبدو الركبة منتفخة أو منتفخة.

سماع صوت طقطقة أو طحن عند التحريك الركبة.

الشعر بأن الركبة متذبذبة، كما لو أنها يمكن أن تنثني من تلقاء نفسها.

انغلاق الركبة، أو الشعور كما لو أنها عالقة.