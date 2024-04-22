أعراض هشاشة العظام، والأسباب والعلاج وطرق الوقاية

أعراض هشاشة العظام، لابد من التعرف على مرض هشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة ومليئة بالثقوب، مما يزيد من خطر التعرض للكسور، يمكن أن تؤثر هشاشة العظام على أي عظم في الجسم، لكنها أكثر شيوعًا في الوركين والعمود الفقري والمعصمين.

أعراض هشاشة العظام

أكد الدكتور محمد السيد استشاري جراحة العظام، أن في المراحل المبكرة من هشاشة العظام، قد لا تظهر أي أعراض، مما يطلق عليه "المرض الصامت". ولكن مع تقدم الحالة، قد تظهر بعض الأعراض، وتشمل:

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آلام الظهر

وهو أكثر الأعراض شيوعًا، حيث تصبح فقرات العمود الفقري أضعف وتبدأ في الانهيار، مما يسبب ألمًا في أسفل الظهر.

فقدان القامة وانحناء الظهر

مع انهيار فقرات العمود الفقري، قد يفقد الشخص بعضًا من طوله، مما يؤدي إلى انحناء الظهر (حدبة).

الكسور

تُصبح العظام أكثر عرضة للكسر، خاصة في الورك والمعصم والعمود الفقري، حتى مع السقوط أو الاصطدامات الخفيفة.

ضعف قوة قبضة اليد

قد يصبح من الصعب الإمساك بالأشياء بإحكام.

ضعف الأظافر

تصبح الأظافر أكثر هشاشة وعرضة للكسر.

انحسار اللثة

قد تتراجع اللثة وتكشف عن جذور الأسنان.

أسباب هشاشة العظام

أوضح الدكتور محمد، أن هشاشة العظام مرضا شائعا يصيب العظام ويجعلها ضعيفة وهشة، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم.

وتشمل العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ما يلي:

العوامل المرتبطة بالعمر والجنس

التقدم في العمر: مع تقدم العمر، تصبح العظام أرق وأقل كثافة.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال، خاصةً بعد انقطاع الطمث، عندما ينخفض مستوى هرمون الإستروجين.

بعض الحالات الطبية: مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري وأمراض الغدة الدرقية.

بعض العلاجات الطبية: مثل الكورتيكوستيرويدات ومضادات التخثر.

العوامل المرتبطة بنمط الحياة:

نقص الكالسيوم وفيتامين د: الكالسيوم ضروري لصحة العظام، وفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

قلة النشاط البدني: يمكن أن يؤدي قلة النشاط البدني إلى فقدان كثافة العظام.

التدخين: يضر التدخين بصحة العظام ويقلل من كثافتها.

الإفراط في شرب الكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى فقدان كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

التاريخ العائلي: إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بهشاشة العظام، فهناك فرصة أكبر للإصابة به.

بنية الجسم الصغيرة: الأشخاص ذوو البنية الجسمية الصغيرة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الأشخاص ذوي البنية الجسمية الكبيرة.

أعراض هشاشة العظام

علاج هشاشة العظام

يهدف علاج هشاشة العظام إلى منع الكسور وتقوية العظام. يمكن أن يشمل العلاج ما يلي:

تغييرات نمط الحياة: يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل تناول نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د وممارسة الرياضة بانتظام، في منع الكسور وتقوية العظام.

الأدوية: هناك العديد من الأدوية المختلفة التي يمكن استخدامها لعلاج هشاشة العظام. يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تقوية العظام وتقليل خطر الكسور.

نصائح للوقاية من هشاشة العظام

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د: تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء والأسماك المعلبة بالعظام.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض.

مارس الرياضة بانتظام: تمارين حمل الوزن، مثل المشي والركض والرقص، مفيدة لصحة العظام.

احصل على كمية كافية من الشمس: يساعد التعرض للشمس جسمك على إنتاج فيتامين د.

تجنب التدخين: يضر التدخين بصحة العظام ويقلل من كثافتها.

الحد من شرب الكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى فقدان كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

تحدث إلى طبيبك حول الأدوية: يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كانت أدويتك تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وما إذا كانت هناك أدوية بديلة.

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