الإثنين 21 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية , فيتو

المكملات الغذائية تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة ومنها خاصة بالصغار وأخرى للكبار، ويجب أن يتم تناولها تحت إشراف طبى.

وأحيانا يكون النظام الغذائي لا يمد الجسم بكافة الاحتياجات، لذا ينصح الطبيب بتناول المكملات الغذائية خاصة للصغار حفاظا على عظامهم وصحتهم ومناعتهم، ويكون ذلك بجرعات محددة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، على الرغم من أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يوفر معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، إلا أن هناك فيتامينات للأطفال قد تتطلب دعمًا إضافيًا خاصةً إذا كان هناك نقص في النظام الغذائي.

 

فيتامينات مهمة لصحة طفلك

وأضاف عبد الحميد، وتشمل الفيتامينات المهمة:-

  • فيتامين D، ويعتبر فيتامين د ضروريا لصحة العظام والأسنان ويساعد في امتصاص الكالسيوم.
  • فيتامين C، يعزز فيتامين سي الجهاز المناعي ويدعم صحة الجلد، والأنسجة.
  • فيتامين A، يساهم فيتامين A في تعزيز صحة النظر والجلد ونمو الخلايا.
  • مجموعة فيتامينات B، مثل فيتامين B12 وفيتامين B6 التي تدعم وظائف الدماغ والجهاز العصبي.
  • الحديد، ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وتجنب فقر الدم.
  • الكالسيوم، ضروري لنمو العظام والأسنان القوية.
  • الأوميجا 3، مفيد لتطور الدماغ وصحة القلب.
المكملات الغذائية 
المكملات الغذائية 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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المكملات الغذائية فيتامينات مهمة لصحة طفلك تقوية المناعة الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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