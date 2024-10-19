أخبار الرياضة اليوم: مباريات قوية في الجولة الاولى من الدوري الممتاز.. الأهلي بطل إفريقيا للأندية لكرة اليد.. حكام مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

كرة اليد، توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام غدا الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

فاز فريق بورنموث على ضيفه فريق أرسنال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيتاليتي” في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة للتواجد في أبو ظبي لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

قرعة كأس الرابطة، أجريت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، استعدادًا لانطلاق نسختها الرابعة بنظام جديد واستثنائي.

حصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب، بعد الفوز علي أوتوهو الكونغولي بنتيجة 31-22 في المباراة التي أقيمت على صالة أومني سبورتس.

قرعة الدوري الممتاز، كشف فيليب هانيمان ممثل الشركة الألمانية الجديدة المسئولة عن وضع جدول الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025 عن آلية وضع جدول المباريات.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بيراميدز فريق قوي ولكن لديه نقاط ضعف مثل أي فريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري:"بيراميدز يمتلك قائمة مميزة خاصة في الشق الهجومي. في جزئية واحد على واحد واستلام الكرة بين الخطوط".

الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي مصير مارسيل كولر المدير الفني للفريق حال خسارة السوبر المحلي الذي ينطلق غدا الأحد بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي، استحوذ ملف ساعة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي الخاصة بتتبع لاعبي الأهلي خارج الملعب اهتمام الجميع خلال الساعات الماضية وسط أنباء متضاربة في هذا الملف.