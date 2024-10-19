السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن كأس الرابطة بنظامه الجديد

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

قرعة كأس الرابطة، أجريت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، استعدادًا لانطلاق نسختها الرابعة بنظام جديد واستثنائي.

وأسفرت قرعة مجموعات كأس الرابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، في موسمها الرابع عن مواجهات قوية بنظامها الجديد.

وجاءت قرعة مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك- سموحة- مودرن سبورت- بتروجت - الجونة

المجموعة الثانية: المصري- سيراميكا- زد- البنك الأهلي- غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي- طلائع الجيش- إنبي- فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري- الإسماعيلي- حرس الحدود

 

نظام كأس الرابطة المصرية 

تتكون بطولة كأس الرابطة بنظامها الجديد من 4 مجموعات تضم المجموعتين  الأولى والثانية 5 فرق، فيما تضم الثالثة والرابعة 4 فرق.

وستقام البطولة بنظام المجموعات على أن يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني للدور الإقصائي الذي يبدأ من دور ربع النهائي.

وأعلن أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية انتهاء المسابقة يوم 10 يونيو 2025.

الجولة الأولى للأهلي والزمالك في كأس الرابطة 

ويواجه الأهلي فريق إنبي في الجولة الأولى، بينما يلتقي الزمالك مع الجونة في الجولة الثانية.

سيراميكا كليوباترا حامل اللقب 

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب زد وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى. 

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لوضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم الجديد.

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