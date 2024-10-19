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رياضة

بورنموث يفوز على أرسنال بثنائية ويلحق به أول خسارة في الدوري الإنجليزي

بورنموث
بورنموث

فاز فريق بورنموث على ضيفه فريق أرسنال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيتاليتي” في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية بورنموث كل من كريستي في الدقيقة 70، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب جاستن كلويفرت في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الاول طردا مباشرا لـ ويليام ساليبا مدافع أرسنال بعد عرقلته مهاجم بورنموث المنفرد بمرمى دافيد رايا.

تشكيل أرسنال أمام بورنموث 

وخرج بوكايو ساكا من قائمة ارسنال لمواجهة بورنموث وجاء تشكيل الجانرز الأساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري

في خط الوسط: توماس بارتي- ميكيل ميرينو- ديكلان رايس

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- كاي هافيرتز- لياندرو تروسارد

ترتيب ارسنال وبورنموث 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد ارسنال عند النقطة 17 في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تواجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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