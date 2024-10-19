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رياضة

كولر: أتمنى أن تملأ جماهير الأهلي المدرجات في السوبر المصري

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

النادي الأهلي، أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة للتواجد في أبو ظبي لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وقال "كولر": سعداء للغاية لتواجدنا في أبوظبي، خضنا المران الأول لنا هنا، ونشعر بالسعادة بسبب الملعب الذي خضنا عليه المران، لأنه ساعدنا علي التدريب بشكل جيد وتنفيذ ما نريده.

وأضاف: “سنخوض غدا مباراة هامة أمام منافس قوي وهو سيراميكا كليوباترا، ولا أعلم إذا كان مسموحا بحضور الجماهير في مدرجات الملعب بالكامل أم لا، لكن أتمني هذا، لأن ذلك مهم جدا بالنسبة لي وللاعبين، ويعطينا دافعا كبيرا جدا لتحقيق الفوز والبطولات”. 

وزاد: اللاعبين الدوليون سافروا مسافة كبيرة أثناء تواجدهم مع منتخب مصر خلال السفر إلي  موريتانيا، وهذا شيء مجهدة للغاية، ونتيجة ذلك خاضوا مع الفريق تدريبين فقط، وبالتأكيد هنا صعوبة في تحديد مدي جاهزيتهم البدنية والذهنية لخوض مباراة الغد، وعقب مران اليوم ساجتمع مع الجهاز المعاون لي لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لهم.

وأضاف: “طوال مشواري وأنا لا أفضل منح الوعود، لأنه من المحتمل وجود عوامل تعيق تنفيذ هذه الوعود، لكن هدفنا الآن أن نقف بالفريق علي قدميه مرة أخري بعد مباراة السوبر الإفريقي”. 

واختتم: "لا يمكن أن أتوقع فوز الفريق بأي مباراة لكن سنبذل قصارى جهدنا للفوز في لقاء الغد.  
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدا الأحد. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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