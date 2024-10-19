جوميز: لا أعترف بـ«الكعب العالي» في كرة القدم، وبيراميدز فريق قوي

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بيراميدز فريق قوي ولكن لديه نقاط ضعف مثل أي فريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري:"بيراميدز يمتلك قائمة مميزة خاصة في الشق الهجومي. في جزئية واحد على واحد واستلام الكرة بين الخطوط".

وواصل:" لا أعترف بقصة أن فريقا كعبه عالي على فريق والمباريات الماضية مع بيراميدز شيء مختلف عن مباراة الغد والتفاصيل الصغيرة التي تحدد النتيجة النهائية للمباراة".

وتابع: "أريد أن أفوز على بيراميدز بكل تأكيد وهذا ما أفكر فيه حاليا. لو فكرنا في المباراة المقبلة سنخسر مباراة بيراميدز".

وقال:" تركيزنا فقط في مباراة بيراميدز، ولن أتحدث عن أي مباراة سوى بيراميدز حتى الانتهاء منها".

واضاف:" أحمد فتوح لاعب مميز مثل لاعب الشوارع لأن مهاراته عالية وأتمنى ان تنتهي الأزمة التي يمر بها سريعا. هو عانى كثيرا في الفترة الماضية ".

و يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.