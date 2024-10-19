الأهلي بطل إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد الفوز على فلاورز البنيني

كرة اليد، توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 قبل أن يصعد الأهلي إلى النهائي ويفوز بالبطولة على حساب فلاورز البنيني.