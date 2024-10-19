كرة اليد، تتويج سيدات الأهلي ببرونزية بطولة إفريقيا

حصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب، بعد الفوز علي أوتوهو الكونغولي بنتيجة 31-22 في المباراة التي أقيمت على صالة أومني سبورتس.



قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-10، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

‏‎وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 31-22.



قائمة سيدات الأهلي لكرة اليد

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.