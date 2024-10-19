أخبار مصر اليوم: الأنفاق تدعو سكان الكيت كات لعدم القلق من هذا الإجراء.. مدبولي: الدولة تتحمل العبء عن الشرائح الفقيرة.. موعد انتهاء تلقي طلبات وظائف البوسنة والهرسك
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
وجاءت اهم الاخبار كمايلى
وزير الكهرباء: عودة المحذوفين من بطاقة التموين في حالة واحدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.
الكهرباء: زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة للمحطات إلى 4 دولارات
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تقرر زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة لمحطات الكهرباء لـ 4 دولارات بدلًا من 3 دولارات سابقًا.
مدبولي: الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجودًا حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن.
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع أعضاء الهيئة البرلمانية بالمنيا عددا من الملفات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
الأنفاق تدعو سكان الكيت كات لعدم القلق من هذا الإجراء
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.
ينطلق خلال ساعات، تعرف على فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة
تقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام.
السكك الحديدية تبدأ تطبيق قرار مضاعفة الحافز للسائقين
تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، إجراءات رفع المستوى الفنى للعاملين بالسكك الحديد، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأدبيبة والتى أعلنها منذ أيام لإعادة روح الانضباط داخل مرفق السكك الحديد.
موعد انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك
تنتهي وزارة العمل الإثنين المقبل من تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك وأعلنت وزارة العمل، الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك.
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