وزير الكهرباء: عودة المحذوفين من بطاقة التموين في حالة واحدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.
وأوضح وزير الكهرباء انه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري العمل علي خفض نسبة الفقد الكهربائي والقضاء علي ظاهرة سرقة التيار بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع وزيادة نسب التحصيل .
الكهرباء: استهلاك 25 الف طن مازوت يوميا لتشغيل محطات التوليد
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي، أن محطات توليد الكهرباء تستهلك ما يقرب من 25 ألف طن مازوت لتلبية احتياجات الطاقة المستهلكة يوميا.
وأشار إلي أنه يجري العمل على إضافة 14 جيجا من طاقة الرياح، و8 جيجا من الطاقة الشمسية، ودخولهم الشبكة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلي 42% من حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة النظيفة بحلول 2030.
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