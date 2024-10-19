السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأنفاق تدعو سكان الكيت كات لعدم القلق من هذا الإجراء

مترو، فيتو
مترو، فيتو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة، والتي تأتي في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

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اختبارات مكافحة الحريق الهيئة القومية للأنفاق الحماية المدنية لخط الثالث لمترو الأنفاق حطة الكيت كات

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