موعد انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تنتهي وزارة العمل الإثنين المقبل من تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك وأعلنت وزارة العمل، الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك.

حيث وفرت الوزارة فرصا لعدد 4 مشغل رافعة ويتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة.

مزايا الوظائف

وقالت "الوزراة " إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهريًا، للمهنة، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعي، وتأمين صحى إضافي ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف تذاكر السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد استلام العمل على دفعات.

خطوات التقديم للوظائف

وأن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".

الأوراق المطلوبة للتقديم

يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري لمدة 5 سنوات، وصور من المؤهل الدراسي، وشهادة خبرة لمدة 5 سنوات ومستوي مهارة فى نفس المجال، وسيرة ذاتية للمتقدمين تتضمن البريد الإلكترونى للمتقدم حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين.

وأن التقديم لمدة 7 أيام، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة..

وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.

يأتي ذلك استكمالًا للفرص التي جرى التقديم عليها خلال شهر أغسطس الماضى، والتي انتهت الوزارة من إجراءات سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها، بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لِشغل فرص العمل.