الكهرباء: زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة للمحطات إلى 4 دولارات
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تقرر زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة لمحطات الكهرباء لـ 4 دولارات بدلًا من 3 دولارات سابقًا.
وأكد الدكتور محمود عصمت أنه يجري العمل على خفض نسبة الفقد الكهربائي والقضاء على ظاهرة سرقة التيار، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع وزيادة نسب التحصيل.
الكهرباء: استهلاك 25 ألف طن مازوت يوميا لتشغيل محطات التوليد
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي، أن محطات توليد الكهرباء تستهلك ما يقرب من 25 ألف طن مازوت لتلبية احتياجات الطاقة المستهلكة يوميا.
وأشار إلي أنه يجري العمل على إضافة 14 جيجا من طاقة الرياح، و8 جيجا من الطاقة الشمسية، ودخولهم الشبكة بحلول عام 2030، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الوصول إلي 42% من حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة النظيفة بحلول 2030.
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