السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء: زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة للمحطات إلى 4 دولارات

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تقرر زيادة سعر المليون وحدة حرارية الموردة لمحطات الكهرباء لـ 4 دولارات بدلًا من 3 دولارات سابقًا.

وأكد الدكتور محمود عصمت أنه يجري العمل على خفض نسبة الفقد الكهربائي والقضاء على ظاهرة سرقة التيار، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع وزيادة نسب التحصيل.

 

الكهرباء: استهلاك 25 ألف طن مازوت يوميا لتشغيل محطات التوليد 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي، أن محطات توليد الكهرباء تستهلك ما يقرب من 25 ألف طن مازوت لتلبية احتياجات الطاقة المستهلكة يوميا.

وأشار إلي أنه يجري العمل على إضافة 14 جيجا من طاقة الرياح، و8 جيجا من الطاقة الشمسية، ودخولهم الشبكة بحلول عام 2030، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الوصول إلي 42% من حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة النظيفة بحلول 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية الشركة القابضة لكهرباء مصر محطات توليد الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية