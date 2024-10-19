السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس مجلس الوزراء يناقش مع أعضاء الهيئة البرلمانية بالمنيا عددا من الملفات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه الشديد على الالتقاء بأعضاء البرلمان خلال الزيارات الميدانية، لافتا إلى أنه وجه وزراء الحكومة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والنقاش معهم فيما يخص ملفات العمل المعنية بوزاراتهم، وخاصة أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية بمواقع العمل بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء قيامه بجولات ميدانية خلال الفترات الماضية، كان هناك تقليد معين يتمثل في تنظيم لقاء مع أعضاء البرلمان عقب ختام الجولة، لكن منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أصبح هناك حرص شديد على مرافقة نواب البرلمان لنا أثناء تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة التي نزورها.

وخلال حديثه مع نواب البرلمان، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي يقومون به في خدمة أبناء المحافظة، ومناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المواطنون في كل قراها ومراكزها، والسعي لحلها مع الحكومة، وهنا علق أحد النواب بأن جميع أعضاء البرلمان بالمحافظة يدركون تماما حجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين؛ الخارجي والداخلي، مؤكدا دعمهم للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مواقفها، كما عبروا عن إدراكهم لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة؛ سعيا للتعامل مع تلك التحديات، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى حرصهم جميعا بكامل عددهم على حضور لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة؛ تقديرا لقيامه بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظة والصعيد بشكل عام.
  
وفي الوقت نفسه، أكد نواب البرلمان بالمحافظة أن ما يتم على أرض المحافظة هو " إعجاز"، وليس "إنجازا"، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة، لافتين إلى أن الأرقام التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء عن حجم المشروعات التي تتم بالمحافظة غير مسبوقة، وقال أحد النواب: وجود مستشفى مثل مستشفى العدوة ومستشفى بكل مركز من المراكز الأخرى هو أمر عظيم للغاية، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمواطني المحافظة بصورة كبيرة.

كما أشار نواب المحافظة الى أن جميع قرى المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى  من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري أصبح بها جميع المرافق بنسبة 100%، وتشمل شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت، وكلها مرافق لم نشهدها إلا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا؛ حيث توفر العديد من الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.
 
وتابع  النواب أنه على الرغم من التحديات  التي تواجه الدولة والحكومة نشهد تطورا في العديد من القطاعات الخدمية على مستوى الدولة، وخاصة قطاع الصحة بمحافظة المنيا وهو ما مكن المحافظة من الانتقال من المرحلة الرابعة إلى الثانية فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير العديد من المستشفيات بالمحافظة، وجهود جامعة المنيا في هذا الشأن، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تسهم،  وبشكل كبير، في دعم وتعزيز قطاع الصحة، وصولا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

كما أكد النواب أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بالمحافظة، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وتعقيبا على هذا، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الوزراء التشكيل الوزاري الجديد الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الخدمية والتنموية عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزراء الحكومة

مواد متعلقة

اهم تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة المنيا: لن تحدث زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة..الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين

مدبولي: الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين

مدبولي: الدولة تعي تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن ونتحمل الجزء الأكبر من الأعباء

رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر قادمة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي المنيا

مدبولي: مشروعات الصرف الصحي أولوية هامة على أجندة مبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط المركزي لمتابعة تطوير الخدمات المقدمة للمرضى

رئيس الوزراء يصل إلى المنيا لتفقد مشروعات "حياة كريمة" 

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية