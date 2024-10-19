السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد 

حادث بمحور الأوتوستراد،
حادث بمحور الأوتوستراد، فيتو

 أصيب شخصان فى حادث تصادم  سيارتين بمحور الأوتوستراد، اليوم السبت، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مروري على بمحور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل مع أخرى ملاكي على الطريق وإصابة شخصين جراء الحادث.

 

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حادث مروري حادث تصادم محور الاوتوستراد مديرية أمن القاهرة

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