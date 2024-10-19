إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد
أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد، اليوم السبت، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مروري على بمحور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف.
وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل مع أخرى ملاكي على الطريق وإصابة شخصين جراء الحادث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.