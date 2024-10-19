سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 151 سنة سجنا بقنا

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية بمحافظة قنا.

كانت معلومات أكدتها تحريات فريق البحث المشكل من البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة، وسبق اتهامه فى قضايا وهارب من أحكام قضائية.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط التهم بأحدى قرى مركز دشنا، وتبين بان المتهم هارب من 151 سنة سجن في عدة قضايا قتل وأخرى سرقة بالإكراه ومخدرات وترويع المواطنين.

وعثر بحوزة على أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

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