السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 21 عاملا فى حريق مصنع مواد غذائية بطريق إسكندرية الصحراوي

حريق مصنع،فيتو
حريق مصنع،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع مواد غذائية بطريق إسكندرية الصحراوى، فيما أصيب 21 عاملا بحالات اختناق.

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تعود تفاصيل الواقعة لتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق في المصنع الواقع بنقطة الكيلو 58، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجى وقوات الشرطة وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الحماية المدنية السنة اللهب وأخمدت الحريق.

 

وضمت قائمة المصابين:“ملك عبده رزق، 15 سنة، مقيمة بالعامرية، ليلى نصر الله محمد، 16 سنة، مقيمة بكفر الدوار، سجدة خطاب إبراهيم، 14 سنة، مقيمة بالعامرية، منة الله شوقي معاطي، 20 سنة، مقيمة بالعامرية، محمود السيد إبراهيم، 20 سنة، مقيم بالعشر آلاف أبو المطامير، سيف عبد العال مصطفى، 20 سنة، مقيم بكفر الدوار، نوح عبد الله علام، 51 سنة، مقيم بأبو المطامير، هاني يسري السيد، 18 سنة، مقيم بكفر الدوار، هاني محمد المليجي، 23 سنة، مقيم بأبو المطامير، منصور حسن العريني، 55 سنة، مقيم بأبو المطامير، رجب عبد النبي شعبان، 23 سنة، مقيم بأبو حمص، عبد الحفيظ خليفة عبد العزيز، 32 سنة، مقيم بالعامرية، محمد النبوي عمر، 44 سنة، مقيم بأجا، الدقهلية، علي قاسم سعد، 34 سنة، مقيم بأبو المطامير، سامي عسران محمد، 44 سنة، مقيم بشبراخيت وأمين شرطة، زهران محمد إبراهيم، 46 سنة، مقيم بدمنهور وأمين شرطة، بلال يسري السيد، 18 سنة، مقيم بكفر الدوار، عبد الرازق حميدة الصابر، 50 سنة، مقيم بأبو المطامير، ياسمين ياسر محمد، 51 سنة، مقيمة بالعامرية”.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتقوم قوات الحماية المدنية باعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

 

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اسكندرية الصحراوي السيطرة علي حريق هائل السيطرة على حريق حريق هائل نشب داخل مصنع مواد غذائية طريق اسكندرية الصحراوى

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