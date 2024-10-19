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رياضة

الشناوي عن مشاركة شوبير أساسيا أمام سيراميكا: كولر المسئول

الشناوي، فيتو
الشناوي، فيتو

النادي الأهلي، أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بخوض بطولة السوبر المصري في أبوظبي.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد علي هامش مباراة سيراميكا كليوباترا " عملنا على  التحضير بشكل جيد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وننتظر حضور الجماهير ودعمها لنا كما هو المعتاد. 

وأشار حارس الأهلي إلى أنه وزملاءه اللاعبين لديهم إصرار لتقديم كل ما لديهم من جهد لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور المتوقع حضوره للقاء سيراميكا غدًا. 

وأضاف “سأتحدث عن أمر الحارس الأساسي للمرة الأخيرة، المدير الفني هو من يقوم بختيار التشكيل الأساسي، وسواء أنا من شاركت أو شوبير أو أي حارس آخر هو أمر خاص بالمدرب وكامل الدعم لأي لاعب يشارك”.

وأكمل: “مصطفى شوبير أخي الصغير وحينما يشارك يؤدي بشكل مميز، وهذا ما وضح في الدوري وبطولة إفريقيا الموسم الماضي، ويجب أن أسانده دائما”. 
واختتم محمد الشناوي تصريحاته قائلا: الإمارات وشها حلو علينا، وجماهير الأهلي في الإمارات دائمًا ما تكون على الموعد بدعم كبير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدا الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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