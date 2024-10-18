أخبار الحوادث اليوم، اعترافات المتهم بقتل شقيقته بـ 20 طعنة، جهود مكثفة لكشف غموض قفز سيدة من شرفة شقة في 6 أكتوبر، التحقيق مع مالك نادٍ صحي متهم بتقديم الساقطات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

اعترافات المتهم بقتل شقيقته بـ 20 طعنة لرفضها العودة لطليقها بالحوامدية

أدلى المتهم بقتل شقيقته في الحوامدية بـ 20 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، لرفضها العودة لطليقها، باعترافات تفصيلية عن الحادث.

وأفاد المتهم أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقته، حاول خلالها إقناعها بالعودة لمنزل زوجها حفاظا علي شرفها وسمعتها، ولكنها رفضت قائلا: مش هرجعله مهما حصل.

وشرح المتهم خطوات جريمته، وأنه أمسك بسكين استخدمها في فعلته، وردد: "قتلتها بالسكينة دي علشان شرفي".

إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إلقاء القبض على 10 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى والحجارة بين عائلتين بسبب خلافات لهو الأطفال ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بسوهاج.

ضبط 10 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بقرية أولاد الشيخ بسوهاج

كان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ونتج عن إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل المواطن يوسف. م 45 عاما نتيجة إلقاء أحد الأشخاص فى المشاجرة بعض البنزين فى زجاجة على المنزل بسبب خلافات لهو الأطفال بدائرة المركز.

جهود مكثفة لكشف غموض قفز سيدة من شرفة شقة في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في قفز ربة منزل من شرفة شقة في مدينة 6 أكتوبر ونقلها إلى المستشفى مصابة بعدة إصابات خطرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها، كما امرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتعددت روايات شهود العيان، حيث ردد بعض الجيران ان السيدة قفزت هربا من اعتداء زوجها عليها بالضرب، بينما أشار شهود عيان إلى أن السيدة المصابة متسولة واستدرجها بعض الشباب إلى الشقة وعندما حاولوا اغتصابها قفزت من الشرفة هربا منهم لتسقط غارقة في دمائها.

التحقيق مع مالك نادٍ صحي متهم بتقديم الساقطات لراغبي المتعة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع مالك نادٍ صحي بدائرة قسم الشيخ زايد، يستخدمه في تقديم الساقطات لراغبي المتعة.

وكشفت التحقيقات أن مالك النادي الصحي يعمل على تقديم سيدات ساقطات للرذيلة ولراغبي المتعة داخل النادي الصحي، كما أن مالك النادي الصحي متهم في عدد من القضايا في الأعمال المنافية للآداب.

الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية "البطولة الدولية لقفز الموانع" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

ضبط شركة برمجة استولت على برامج الشركات العالمية بدون ترخيص في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، شركة برمجة استولت على برامج الشركات العالمية بدون ترخيص فى القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا شركة- كائنة بمحافظة القاهرة) بإستخدام مجموعة من الأجهزة محمل عليها برمجيات مملوكة لشركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.