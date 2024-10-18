الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية "البطولة الدولية لقفز الموانع" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وتقام فعاليات البطولة على مدار (3) أيام خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2024م.. وذلك بمشاركة (175 فارسًا وفارسة) من دول (مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا، جنوب أفريقيا) و(175 جوادًا أجنبيًا) لقفز الحواجز بمختلف الدرجات الارتفاعات.



ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تصميم منصة للجنة التحكيم تساعدهم على رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، وهو ما يساعد لجنة التحكيم على أداء تحكيمى افضل فى كافة البطولات، علاوة على تهيئته وتطوير منظومة إضاءة الملاعب لتستقبل المنافسات ليلًا.





وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الاتحادين المصرى والدولى للفروسية وممثلى لجان التحكيم الدولية.



ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.