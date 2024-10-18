التحقيق مع مالك نادٍ صحي متهم بتقديم الساقطات لراغبي المتعة
تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع مالك نادٍ صحي بدائرة قسم الشيخ زايد، يستخدمه في تقديم الساقطات لراغبي المتعة.
وكشفت التحقيقات أن مالك النادي الصحي يعمل على تقديم سيدات ساقطات للرذيلة ولراغبي المتعة داخل النادي الصحي، كما أن مالك النادي الصحي متهم في عدد من القضايا في الأعمال المنافية للآداب.
وتمكنت من ضبط مالكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
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