السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

احتراق منزل
احتراق منزل

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إلقاء القبض على 10 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى والحجارة بين عائلتين بسبب خلافات لهو الأطفال ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بسوهاج.

ضبط 10 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بقرية أولاد الشيخ بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ونتج عن إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل المواطن يوسف. م 45 عاما نتيجة إلقاء أحد الأشخاص فى المشاجرة بعض البنزين فى زجاجة على المنزل بسبب خلافات لهو الأطفال بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مركز شرطة دار السلام وتم إلقاء القبض على 10 أشخاص من طرفى المشاجرة بين الطرفين وتم السيطرة على المشاجرة بعد الدفع بتشكيلات من الأمن المركزى وقوات الأمن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق

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