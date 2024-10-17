المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مطعم شهير في الأميرية

وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لمعاينة آثار حريق وقع بمطعم شهير بشارع ترعة القبة بدائرة قسم شرطة الأميرية، للوقوف على أسباب الحريق.

تم ذلك عقب نجاح قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والانتهاء من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق تسرب غاز بالمدخنة الملحقة في المطعم ترتب عليه اشتعال الحريق بالمطعم دون إصابات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم الأميرية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بأحد المطاعم، وتم تحرير محضر بالواقعة.