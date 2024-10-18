جهود مكثفة لكشف غموض قفز سيدة من شرفة شقة في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في قفز ربة منزل من شرفة شقة في مدينة 6 أكتوبر ونقلها إلى المستشفى مصابة بعدة إصابات خطرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها، كما امرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتعددت روايات شهود العيان، حيث ردد بعض الجيران ان السيدة قفزت هربا من اعتداء زوجها عليها بالضرب، بينما أشار شهود عيان إلى أن السيدة المصابة متسولة واستدرجها بعض الشباب إلى الشقة وعندما حاولوا اغتصابها قفزت من الشرفة هربا منهم لتسقط غارقة في دمائها.

سقوط فتاة من علو بالجيزة

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة في عقدها الثاني مصابة بكسور جرى نقلها إلى مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة قفزت من شرفة شقتها هربا من تعرضها للأذى، ويتم اجراء التحريات حاليا للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقتها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.