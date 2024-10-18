الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط شركة برمجة استولت على برامج الشركات العالمية بدون ترخيص في القاهرة

ضبط شركة برمجة استولت
ضبط شركة برمجة استولت على برامج الشركات العالمية بدون ترخيص

 ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، شركة برمجة استولت على برامج الشركات العالمية بدون ترخيص فى القاهرة.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا شركة- كائنة بمحافظة القاهرة) بإستخدام مجموعة من الأجهزة محمل عليها برمجيات مملوكة لشركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشركة وأمكن ضبط المدير المسئول.. وعثر بداخل الشركة على (4 وحدة معالجة مركزية "محمل عليهم برنامج مقلد ومنسوخ دون موافقة الشركة مالكة الحقوق المادية والأدبية للبرنامج")

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وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات بالمُشاركة مع مالكا الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الحقوق المادية والادبية الحصول على تصريح الشرطة المتخصصة الملكية الفكريه حقوق الملكية الفكرية

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