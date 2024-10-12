السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة الألوفيرا لعلاج حكة فروة الرأس

حكة فروة الرأس
حكة فروة الرأس

حكة فروة الرأس من المشكلات التى تعانى منها بعض الفتيات نتيجة الفطريات والبكتيريا التى تتراكم الدهون على فروة الرأس.

وحكة فروة الرأس تسبب الالتهابات المزعجة وتساقط الشعر ما يؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبي، لذا يجب الاهتمام بعلاج حكة فروة الرأس.

وصفة الألوفيرا لعلاج حكة فروة الرأس

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة الألوفيرا لعلاج حكة فروة الرأس.

المكونات:-

جل صبار طبيعي 

الطريقة:-

  • نحضر ورق الصبار ونغسله جيدا ثم نضعه بشكل كول فى كوب حتى نتخلص من المادة الصفراء وهى مادة سامة.
  • ثم نغسله مرة أخرى وتفتحه ونأخذ الجل بداخله.
  • ثم نضع الحل على فروة الرأس وندلك جيدا لمدة 10 دقائق
  • ثم نتركه على الشعر لمدة نصف ساعة
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
حكة فروة الرأس

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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