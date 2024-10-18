أخبار الاقتصاد اليوم، جرام الذهب عيار 24 يسجل 4171 جنيها، الصناعة تستقبل المستثمرين الصناعيين بالفيوم، المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023... ووزير التموين يؤكد الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بالقمح باعتباره سلعة استراتيجية هامة لتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن مصري. ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم إنتاج مصر من “ الحبوب - القمح - الأرز - الخضروات - الفاكهة ” ونصيب الفرد من كل عنصر على حدة ويأتى هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام.

وترصد فيتو إنتاج مصر من القمح، متوســط نصيــب الفــرد من القمح عـام (2022/ 2023)

إنتاج مصر من القمح عـام (2022/ 2023)

ـ بلـغ إنتــاج القــمح 9.1 ملـيون طـن عــام (2022/2023) مقـابـل 9.6 مليـون طـن عام (2021/2022) بنسـبة انخفاض قدرها 5.8 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة بنسبة 7.4%.

متوســط نصيــب الفــرد من القمح خلال عام 2022 / 2023



ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم عام (2022/2023) مقابل 165.0كجم عام ) 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.8%.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية.

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

غدا....الصناعة تستقبل المستثمرين الصناعيين بالفيوم بمقر التنمية الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدا السبت 19 /10 للمستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محافظ الفيوم وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ويأتى هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري

المصرية للاتصالات تفوز بجائزة أفضل مقدم لخدمات الربط الدولي

فازت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مقدم لخدمات الربط الدولي في فئة البيانات "Best Global Connectivity Provider - Data"، وذلك في احتفالية جوائز Global Connectivity Awards التي أقيمت أول أمس في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد منافسة قوية مع أكبر شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية التي ترشحت للجائزة.

اقتناص الجائزة عن جدارة

وتأهلت المصرية للاتصالات للتصفيات النهائية مع 6 من أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات والربط الدولي على مستوى العالم، ليتم الإعلان أول أمس عن النتيجة النهائية واقتناص المصرية للاتصالات للجائزة عن جدارة، وذلك بما أظهرته من التزام قوي ببناء شبكة اتصالات أكثر مرونة وموثوقية لنقل البيانات حول العالم وتأمينها من خلال التوسع في البنية التحتية الدولية للشركة سواء من خلال المسارات الأرضية أو الكابلات البحرية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

البنك المركزي المصري - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

هل ترتفع أسعار السلع الغذائية متأثرة برفع سعر الوقود؟ الشعبة توضح

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، فهل ترتفع أسعار السلع الغذائية متأثرة برفع سعر الوقود؟

توقعات بارتفاع أسعار السلع متأثرة برفع سعر الوقود

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ إنه من المتوقع أن تشهد بعض أسعار السلع ارتفاعات في الأسواق متأثرة برفع سعر البنزين والسولار.

أسعار السلع الغذائية بعد رفع سعر الوقود، فيتو

رغم التحديات هناك فرص للتحسين والعمل على زيادة النمو الاقتصادي

ويرى «المنوفي» أنه بالرغم من التحديات المحتملة لرفع أسعار السلع متأثرة بزيادة تكاليف النقل؛ إلا أنه يمكن أن تكون هناك فرص للتحسين والعمل على زيادة النمو الاقتصادي.

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