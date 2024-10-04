مصدر بالمصرية للاتصالات يكشف انتهاء كافة التجهيزات لإطلاق شريحة المحمول eSim
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات عن جاهزية الشركة لإطلاق خدمات الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بمجرد الانتهاء من الإجراءات التشغيلية والتنظيمية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تنفيذ استراتيجية التوسع
وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي فى إطار مواصلة المصرية للاتصالات لتنفيذ إستراتيجيتها في التوسع بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المتكاملة من أجل ضمان تقديم أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطورًا بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها.
وتعتمد فكرة شريحة الاتصالات الإلكترونية المدمجة على وجود قطعة مشابهة لشريحة الاتصالات التقليدية مدمجة داخل الهاتف وغير قابلة للتبديل أو الفك من الهاتف، وهذه القطعة قابلة لتخزين بيانات خطوط الاتصالات بسهولة.
خدمة الشريحة الإلكترونية
وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للمستخدمين التبديل بين المشغلين من خلال هواتفهم دون الحاجة إلى الحصول على شريحة اتصالات جديدة، ما يسهل عملية التبديل ويزيد من مرونة استخدام الهواتف المحمولة، ويحسن من خبرة العميل فى استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.
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