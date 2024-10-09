الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن حجم الأعباء على الدولة تزداد بشكل متسارع مع زيادة التوترات الإقليمية واشتعال الحرب على الجبهة اللبنانية.

سعر برميل البترول

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلي أن سعر برميل البترول قفز من 74 الي 80 دولار بسبب التوترات الإقليمية والدولية ومن المتوقع وصوله لـ100 دولار الفترة المقبلة وهذا ما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدولة.

السيناريوهات الأسوأ بالمنطقة

وأكد: إذا دخلت المنطقة  في حرب ستكون التبعات شديدة علينا من الناحية الاقتصادية وسنتعامل باقتصاد الحرب ونحن نترقب السيناريوهات الأسوأ وننسق مع الوزارات المعنية حال حدوث ذلك.

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