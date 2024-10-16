الصناعة تستقبل المستثمرين الصناعيين بالفيوم السبت المقبل
أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 19 /10 للمستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محافظ الفيوم وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.
ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الفيوم للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
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