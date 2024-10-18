بعثة الأهلي تغادر مطار أبو ظبي وتتجه إلى فندق الإقامة ( فيديو)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار أبو ظبي بدولة الإمارات متجهة إلى فندق الإقامة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر أن يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وكانت بعثة النادي الأهلي، غادرت خلال الساعات الماضية، مطار القاهرة الدولي إلى دولة الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المحلي.

ورافق بعثة الأهلي كل من، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على إستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر الخميس على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

كما خاض لاعبو الأهلي جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وعلى جانب آخر، رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته، وعلمت فيتو أن هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.