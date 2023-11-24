فوائد القهوة الخضراء، مهمة للصحة ولكن يجب تناولها بحذر

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من المشروبات التي انتشرت مؤخرا في وقتنا الحالى خاصة بين الفتيات اللاتي يتبعن أنظمة الريجيم لانقاص الوزن.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة فهي اشتهرت بفاعليتها فى إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع، وينصح بها الخبراء ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء من أنواع القهوة التى تقدم منذ زمن ولكنها نالت شهرة واسعة مؤخرا بسبب فاعليتها فى إنقاص الوزن، مازاد إقبال الشباب والفتيات عليها.

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أهمية القهوة الخضراء

وأضافت منى، إن فوائد القهوة الخضراء عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وهي نفس القهوة المعروفة ولكنها غير محمصة أي لا تتعرض لأى ارتفاع بدرجات الحرارة وبالتالي تحتفظ بقيمتها الغذائية أكثر من القهوة العادية.

شروط تناول القهوة الخضراء

وتابعت، أنه رغم فوائد القهوة الخضراء إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناول لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، وبالتالي يجب تناولها بحذر مع ضرورة عدم تناولها قبل النوم لأنها تسبب الارق.

فوائد القهوة الخضراء، فيتو

فوائد القهوة الخضراء

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد القهوة الخضراء:-

تقلل من دهون البطن، وذلك لأنها تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.

تساعد فى الحماية من الأورام السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقاوم نمو الخلايا السرطانية.

تقلل امتصاص الجسم للدهون الموجودة فى الطعام.

تقلل نسبة الدهون المخزنة في الكبد.

تساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالى تنقص الوزن سريعا فى حال تناولها على مدار اليوم.

تخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى هى مهمة لمرضى السكري.

تنظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى تحمى من الإمساك وتنظيف القولون.

تطرد السموم من الجسم.

تحسن امتصاص الجسم للسكريات ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.

تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين بالجسم.

تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.

تساعد فى التحكم فى الشهية وبالتالى هى مهمة فى فترات الريجيم لأنها تساعد فى التحكم فى كمية الطعام المتناولة.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تنشط المخ وتساعد على التركيز لاحتوائها على جرعات عالية من الكافيين.

تحمى من الإصابة بالزهايمر لأنه تعزز من عملية التمثيل الغذائي للمخ وبالتالي تزيد من نشاطه وتساعد فى الوقاية من الزهايمر.

تقلل نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضا.