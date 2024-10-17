في انتظار بيان حماس، 4 مرشحين محتملين لخلافة يحيى السنوار
اغتيال يحيى السنوار، خبر تؤكده إسرائيل وتتقاطر الأخبار حول تفاصيل العملية التي تمت في رفح جنوب قطاع غزة، فيما لم يصدر عن حركة حماس بيان يؤكد أو ينفي الواقعة حتى الآن.
اغتيال يحيى السنوار في رفح جنوب قطاع غزة
وفي حال تأكيد حماس، خبر اغتيال السنوار، تظل الهواجس الأساسية متعلقة بمستقبل قيادة الحركة، عقب تصفيات قيادات بارزة آخرهم رئيس المكتب السياسي.
أبرز 4 مرشحين لخلافة يحيى السنوار في قيادة حماس
وهناك حاليا 4 مرشحين محتملين لخلافة يحيى السنوار في رئاسة المكتب السياسي للحركة في حال تأكيد اغتياله، ويأتي على رأس هؤلاء خالد مشعل، إضافة إلى خليل الحية، نائب السنوار في رئاسة المكتب السياسي، إضافة إلى موسى أبو مرزوق الذي شغل المنصب سابقا، وأيضا شقيقه محمد السنوار.
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