نتنياهو يعلق على اغتيال السنوار: المهمة لم تكتمل بعد

اغتيال يحيى السنوار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له اليوم الخميس: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا والحرب لم تنته بعد".

كلمة نتنياهو عقب اغتيال يحيى السنوار

وأضاف نتنياهو: "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين، ووجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل".

نتنياهو يصر على استكمال الحرب

وتابع نتنياهو: "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون وحماس لن تحكم غزة بعد الآن".

واستطرد نتنياهو: "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار وسنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".