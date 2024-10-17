الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يعلق على اغتيال السنوار: المهمة لم تكتمل بعد

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له اليوم الخميس: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا والحرب لم تنته بعد".

كلمة نتنياهو عقب اغتيال يحيى السنوار 

وأضاف نتنياهو: "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين، ووجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل".

نتنياهو يصر على استكمال الحرب 

وتابع نتنياهو: "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون وحماس لن تحكم غزة بعد الآن".

واستطرد نتنياهو: "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار وسنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

 

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