نجل إسماعيل هنية يؤكد استشهاد يحيى السنوار

اغتيال يحيى السنوار، أكد عبد السلام هنية، النجل الأكبر لرئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية، خبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

نجل إسماعيل هنية يؤكد اغتيال يحيى السنوار

وقال عبد السلام هنية في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم، "رحمك الله يا سيد الرجال.. مشتبكا مقبلا غير مدبر، مدافعا عن دينه ووطنه وعرضه إلى روح وريحان وسلم على حبيبك وأخيك الحاج أبو العبد.. مع السلامة حبيبنا أبو إبراهيم".

اغتيال يحيى السنوار

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الخميس: إن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.